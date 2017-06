Le CBC poursuit son recrutement pour la Pro B

Le Caen Basket Calvados a fait prolonger B.J. Monteiro pour un an. L'ailier américain avait été élu meilleur ailier de Nationale 1 l'an passé. Le club normand va s'atteler à renforcer maintenant son secteur intérieur.

Après avoir prolongé son meneur Thomas Cornely, le CBC a obtenu la garantie de conserver un an de plus son ailier américain B.J. Monteiro. Avec plus de 15,5 pts et 6,7 rebonds de moyenne par match, B.J. Monteiro a été l'un des artisans de la montée caennaise en Pro B. B.J Monteiro a l'avantage de posséder un passeport cap-verdien et d'être considéré comme un joueur Cotonou.

Le CBC conserve de l'équipe de la saison passée également Ludovic Chelle et Sébastien Cape. Moustapha Diarra est également sous contrat. Le club normand a fait signer le jeune meneur de Get Vosges, Ibrahima Sidibé. Côté banc, le coach Hervé Coudray sera épaulé par Steeve Essart. L'ancien joueur Pro remplacera dans le rôle d'adjoint Eric Béchaud.

Bryson Pope, joueur français en N1 mais américain en Pro B?

Le dossier de Bryson Pope est suspendu à un écueil administratif. Considéré comme joueur français en Nationale 1, il risque de passer joueur américain à l'étage supérieur. Si c'est le cas, il pourrait ne pas être conservé en Pro B dans l'effectif caennais d'où un recours déposé par le club normand pour valider sa licence en tant que joueur français.

Deux à trois recrues attendues dans le jeu intérieur

Bien fourni en meneur et en arrière, le CBC va maintenant s'activer sur son jeu intérieur. Il cherche à recruter deux à trois joueurs. La réglementation permet de faire signer deux joueurs américains. Il doit également composer avec l'impératif de posséder dans son effectif quatre basketteurs de moins de 23 ans.