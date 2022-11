Le CBC s'assure un sixième succès de rang en rinçant Lyonso (101-73)

Le CBC a lancé de la meilleure des manière sa série de huit matchs à suivre en 28 jours. Les Basketteurs caennais ont facilement dominé Lyonso 101 à 73. Toujours devant au tableau d'affichage, le Caen Basket Calvados a dès le premier quart-temps imprimé sa marque à la partie (34-16). S'appuyant sur sa réussite (63% et 68 d'évaluation collective), le CBC a atteint la mi-temps avec 25 pts d'avance (54-29).

"La demande en début de match était d'aborder la rencontre avec les bons ingrédients et la bonne attitude", explique le coach du Caen BC Stéphane Eberlin. C'est une équipe qui venait de gagner de 20 pts contre Cergy. Il était important de marquer son territoire. C'est vrai qu'on a été très très bon sur la première mi-temps. On les a stoppés défensivement, on les a fait déjouer et en attaque on a eu de la réussite. On a été agressif. On a réussi à faire ce que l'on avait envie de faire au départ."

Si Lyonso a su réduire l'écart et emporter le troisième quart-temps (19-23), le CBC a su gérer un avantage qui n'est redescendu que rarement sous les 20 pts.

Les Basketteurs caennais ont clos la marque au buzzer sur un dernier shoot à trois pts de Bernaoui pour le plus grand plaisir des spectateurs du Palais des Sports.

Le CBC rejouera dès mardi à Feurs dans la Loire avant de recevoir Boulogne le 02 décembre au Palais des Sports.

Caen BC - Lyonso : 101 - 73 (30-16 / 24-13/19-23/28-21)