Le CBC à une victoire de la montée en Pro B

Le Caen Basket Calvados s'est imposé face à Rueil 86 à 78 vendredi soir. S'il remporte l'un de ces deux dernier matchs, le CBC sera assuré de monter en Pro B. Il peut également obtenir son accession sans jouer dès samedi soir si son dauphin Quimper s'incline à Sorgues Avignon

Après sa victoire dans le duel au sommet face à Quimper, le CBC devait négocier deux rencontres délicates à Challans (92-86) et à domicile face à Rueil (86-78). Les Basketteurs n'ont pas tremblé et se sont imposés par deux fois malgré la suspension de leur coach, Hervé Coudray.

"Les joueurs ont été mentalement très forts." Eric Béchaud

Hervé Coudray, suspendu, c'est son adjoint Eric Béchaud qui a coaché le CBC sur les deux dernières journées. © Radio France - Olivier Duc

"C'était deux victoires qu'il fallait aller chercher pour continuer à être dans la logique de la montée, explique Eric Béchaud, l'adjoint d'Hervé Coudray qui a assuré l'intérim sur le banc pendant sa suspension. Ce n'était pas deux équipes facile à bien manœuvrer. Les joueurs ont été mentalement forts. Remplacer Hervé Coudray n'est pas simple. Coacher à quatre matchs de la fin avec un objectif de monter en Pro B, c'est toujours un challenge important. Bon, c'est mon rôle d'assistant, je l'ai tenu. Je tiens à remercier Maxime Petré et tous les joueurs, qui ont été derrière moi."

"Ils nous ont rentré dedans. Je nous ai trouvé quand même serein. C'est bon pour la suite." Thomas Cornely

Bousculé pendant le Ier quart-temps par Rueil vendredi soir (20-26), le CBC a su laisser passer l'orage avant de prendre les choses en main et s'envoler après un très beau 3e quart-temps. " On a été moins en défense que d'habitude, concédait le meneur caennais Thomas Cornely au coup de sifflet final. Après, c'est la meilleure équipe offensive du championnat. Ils nous ont rentré dedans. Je nous ai trouvé quand même serein. C'est bon pour la suite."

Victoire @CaenBC14 face à Rueil 86-78. Les caennais à une victoire de la Pro B!! pic.twitter.com/rAqO2yjQJk — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 7, 2017

La suite, ce sont les deux derniers matchs de la saison régulière. Il ne manque plus qu'une victoire au CBC pour assurer sa montée sans se soucier du résultat de ses adversaires. Mieux, la montée peut même être obtenue dès samedi soir si Quimper s'incline à Sorgues-Avignon .

"Les joueurs ont hâte d'en découdre et de conclure ce championnat qui est très long et qui aura été difficile nerveusement pour tout le monde." Hervé Coudray

"Si ça se passe bien demain soir (samedi), tant mieux, jugeait un Hervé Coudray émotionnellement fatigué de son match en tribune.Si ça se passe bien pour Quimper et bien il faudra aller gagner à Vitré et croyez-moi. Les joueurs ont hâte d'en découdre et de conclure ce championnat qui est un championnat très long et qui aura été très difficile nerveusement pour tout le monde."