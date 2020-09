Le CCRB et le Reims basket féminin deviennent le Champagne Basket

Ne dites plus CCRB (Champagne Châlons Reims Basket en Jeep Elite), ni RBF (Reims Basket féminin en Ligue féminine 2). Dites plutôt Champagne Basket. Les deux clubs marnais, l'un masculin, l'autre féminin, se rassemblent sous la même bannière pour construire un avenir commun, teinté de deux objectifs clairs : rester au plus haut niveau, et attirer un nouveau public dans les salles.

Pour cela, le Champagne Basket compte d'abord sur son nouveau nom : "Le CCRB n'était pas clair pour beaucoup de monde, explique Michel Gobillot, le président du désormais ex-CCRB. Le territoire de la champagne, en revanche, représente quelque chose d'exceptionnel. Le Champagne est connu dans le monde entier. Grâce à ce nom, les gens vont s'approprier le club."

Exit Reims et Châlons dans le nom du club, même si les deux villes continueront d'accueillir les matchs. Une façon d'attirer un nouveau public dans toute la Marne selon les dirigeants. Une façon également d'obtenir de nouvelles subventions : "On est Rémois et Châlonnais, c'est dans notre ADN, souligne Grégoire Lefebvre, le directeur général du Champagne Basket. On le restera mais aujourd’hui, l'enjeu avec ce nouveau label, c'est d'aller dans les autres villes et pourquoi pas obtenir de l'aide nouvelle. Le Champagne Basket a la possibilité de séduire d'autres communes."

Un vrai spectacle les jours de match

Opération séduction aussi les jours de matchs. Le Champagne Basket veut proposer un véritable spectacle à son public : "Une famille choisit ses sorties avec précaution, selon Grégoire Lefebvre. Elle ne peut pas en faire beaucoup et il faut être dans les choix potentiels. Donc nous aimerions proposer un avant match ouvert sur la ville, suivi des deux matchs de la section féminine et masculine, agrémentés d'animations. Et finir, pourquoi pas, par un concert derrière."

Un véritable "show" pour monter le Champagne Basket d'un niveau en terme de popularité. Pour l'instant, les deux clubs gardent leur fonctionnement propre, mais les dirigeants ont d'ores et déjà prévu une fusion dans les mois à venir, avec une mutualisation des services.

Le logo de la section masculine du Champagne Basket - Champagne Basket - Club