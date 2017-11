Le Cercle Dijon Handball sanctionné pour sa gestion financière

Les handballeuses dijonnaises qui évoluent en première division perdent cinq points au classement, ce qui les conduit quasiment à jouer pour le maintien. Elles sont également privées de compétition européenne pour la saison 2017-2018.

Un coup dur pour les filles du CDB, ce mardi la commision de la CNCG (gendarme financier de la fédération) a décidé de retirer cinq points au CDB au classement de la Ligue Féminine de Handball, le club a également interdiction de recruter, et de participer à la coupe d'Europe en 2017/2018. Le CDB en difficulté financière est sanctionné, au motif de l'équité sportive, le club a 10 jours pour faire appel de cette sanction.

Si tous les clubs vivaient au dessus de leur moyens, ils se qualifieraient peut-être tous en coupe d'Europe comme les joueuses du CDB la saison dernière, c'est en substance l'argument d'équité sportive invoqué par la fédération. Vivre au dessus de ses moyens, veut principalement dire se payer des joueuses de haut de classement, quitte à y mettre plus de sous que ne le permet sa trésorerie.

Au CDB on se défend, on a pas dépensé plus la saison dernière que toutes les précédentes pour s'offrir de meilleures joueuses. Mais le problème c'est qu'on demandait au club de dépenser moins, justement... répond la Ligue de Handball.

Maintenant la situation financière du CDB est prise en main par le Tribunal Administratif de Dijon. Le 24 octobre dernier il a désigné un administrateur provisoire. Il est chargé de trouver une solution pour retrouver l'équilibre.