Le Chambéry Savoie Handball affronte Nantes ce dimanche en quarts de finale de la Coupe de France

Chambéry, France

Troisième confrontation de la saison ! En Starligue, Chambé a gagné à Nantes 33 à 29 avant de s'incliner à domicile en février 26 à 24. Nantes est actuellement troisième et donc les Savoyards, cinquième, devront être à 100 % de leurs capacités !

La bande à Erick Mathé va pouvoir compter sur le public du Phare et sur un effectif au complet, à l'exception de Romain Briffe absent jusqu'à la fin de la saison.

Vent favorable pour Chambéry

Gonflé par une victoire probante mercredi - certes à Ivry - le Chambéry Savoie Handball pourrait profiter d'une spirale compliquée pour le "H".

Défaite cuisante jeudi à Paris (34 à 29), départ annoncé de son emblématique demi-centre Nicolas Claire (vers Aix) et les incertitudes sur l'avenir de son coach Thierry Anti... Bref, il y a une fenêtre de tir favorable aux Chambériens. Les Nantais vont devoir surtout digérer la défaite chez le PSG, qui signifie que le club dit adieu à ses prétentions au titre.

"Faire ce qu'on sait faire !"

Pierre Paturel, le pivot des Jaunes et Noirs, attend ce type de match "qu'il aime jouer, pour lequel on fait du hand. Ça va être compliqué, Nantes est l'une des grosses équipes européennes. Maintenant, chez nous, sur un match sec... ça pourrait être sympa de les éliminer."

Depuis la reprise de la Starligue, à part une première mi-temps poussive contre Pontault, Chambéry a confirmé son beau début de saison, même si ses courtes défaites contre Montpellier et Nantes n'ont pas récompensé l'engagement des joueurs. "Cela peut nous frustrer et nous pousser encore plus à se battre pour la victoire ce dimanche."

Chambéry va donc jouer avec ses atouts. "Une défense solide, projection rapide et s'offrir des possibilités de buts plus faciles. Il faut faire ce qu'on sait faire, sérieusement."

En cas de victoire, la récompense serait en ligne de mire. "On rêve d'une finale à Bercy, dans une ambiance folle. On a envie d'y aller !'