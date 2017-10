Le Chambéry Savoie Handball débute sa campagne européenne dans un contexte de crise

Les handballeurs chambériens débutent ce dimanche en Israël leur dix-huitième campagne européenne dans un contexte très particulier. Derniers du championnat après quatre journées, la crise couve. Le club a appelé Laurent Busselier, un pilier de la maison savoyarde, à la rescousse.

Sans doute que ce match, qui sonne le coup d'envoi de la coupe d'Europe cette saison, arrive au bon moment. On voit mal comment Chambéry, malgré une incroyable fragilité, pourrait trébucher en Israël face à la modeste équipe du Maccabi Rishon LeZion pour son entrée dans la compétition, au deuxième tour préliminaire de la coupe EHF.

Dernier du championnat avec toujours aucune victoire au compteur, et un dialogue qui semble rompu entre les joueurs et l’entraîneur croate Ivica Obrvan, le club a appelé à la rescousse cette semaine un pilier de la maison. L'ex-international Laurent Busselier, à la tête du centre de formation, dirigera au sud de Tel-Aviv son premier match avec la casquette d’entraîneur-adjoint de l'équipe pro.

Première prise de contact avec les joueurs pour le nouvel entraîneur adjoint : Laurent Busselier !

"Retrouver les fondamentaux et de la communication". Laurent Busselier.

Parachuté mercredi dans ses nouvelles fonctions, l'ex-ailier arrivé à Chambéry il y a dix-sept ans a conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attend : "Il faut retrouver les fondamentaux, ça va passer par des corrections techniques et des victoires. Ce match en Israël ne pouvait pas tomber mieux, car c'est une équipe largement à notre portée, même si le contexte sera difficile. On a essayé de travailler différemment sur la vidéo et de remettre de la communication avec les joueurs pour les impliquer dans le projet".

A l'issue de la quatrième défaite consécutive mercredi soir en championnat face à Toulouse, l’entraîneur principal Ivica Obrvan, malgré les critiques, a été confirmé dans ses fonctions.

Pour se qualifier en phase de groupe, Chambéry doit passer deux tours préliminaires cette saison, lors de confrontations en matchs aller-retour. Le premier acte a lieu à 18h30 ce dimanche sur le parquet israélien. Le match retour face au Maccabi Rishon LeZion est prévu le week-end prochain au Phare.