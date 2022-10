Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball n’ira pas en coupe d’Europe

Grosse déception mardi en Hongrie pour les jaunes et noirs, qui perdent 31 à 25 face à l’équipe hongroise de Féjer Bal Veszprem.

C’était le match retour du second tour qualificatif de Coupe d'Europe EHL. « On est éliminé avant la phase de poules par une équipe qui est bien en dessous de nous, c’est une faute, c’est une erreur, c’est lamentable » déclare Alain Poncet, à l’issu du match.

Chambéry avait pourtant gagné les Hongrois au match aller (29 – 25) mais ils n’ont pas réussi à faire face sur le terrain et dans l’ambiance survoltée des adversaire à la Veszprém Arena. La Team Chambé menait à la pause et n’a pas réussi à garder le rythme en deuxième mi-temps.

"C'était quasiment pas possible, de perdre on l'a fait. La déception est énorme" Copier

L’analyse du Président du club est sans appel « c’est surtout au match allé qu’on aurait dû davantage creuser l’écart. On aurait pu finir le match à 10, 12 points. On n’a pas été capable de le faire. On en paye les conséquences cash ». Le président du club ajoute « Nous avons fait une très mauvaise deuxième mi-temps. Nous étions face à une équipe qui n’avait rien à perdre. En quelques minutes le destin bascule ».

Je pense que c’est ma défaite la plus difficile depuis que j’entraîne - Erick Mathé, l'entraineur

Même sentiment d'amertume du coté du coach, Erick Mathé qui écrit dans un communiqué de l'équipe "félicitations à l’équipe de Veszprém, qui mérite cette victoire. Je pense que c’est ma défaite la plus difficile depuis que j’entraîne. Nous avons beaucoup de regrets par rapport au match aller car je pense que nous aurions dû nous imposer avec un plus grand écart. Veszprém a très bien joué, bien mieux que nous.”

Prochain match en Starligue, à domicile au Phare, face à Aix en Provence.