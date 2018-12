Le Chambéry Savoie Handball s'est bien battu, mais a perdu chez le PSG

Chambéry, France

Ils n'ont pas pu déboulonner l'ogre Parisien. Le Chambéry Savoie Mont-Blanc s'est incliné hier soir (mercredi) 26 à 22 face au Paris Saint Germain Handball. Malgré une belle tenue au score et une égalisation à la quarantième minute, les jaunes et noirs n'ont pas réussi à prendre l'avantage.

Ça faisait encore 22 à 21 à la 54ème minute, un petit point de retard.

Au final, une défaite de quatre buts, un écart minime face à une équipe comprenant des champions du monde.

Le coach s'est régalé

Néanmoins les Chambériens ne se sont pas laissés faire et le coach de l'équipe Érick Mathé reste fier de ses joueurs. "Je me suis régalé à les coacher. On aurait peut-être pu être un peu plus lucides dans les shoot de près. Mais on avait un mur en face de nous et un gardien exceptionnel." 17 arrêts pour Corrales le portier Parisien. Yann Genty, le gardien de Chambéry, n'a pas été en reste avec 15 arrêts.

Erick Mathé salue l'état d'esprit de son groupe. "On a produit du bon jeu dans un engagement total. Globalement sur 80 attaques à produire, on a dû en déjouer quatre ou cinq. Quand on joue Paris, il faut être parfait. On a été très bien. Cela doit nous servir pour la suite."

Au classement de la Starligue, Chambéry est troisième derrière Paris et Nantes.

Le prochain match de Chambéry se déroulera à l'extérieur. Le 12 décembre prochain, ils joueront face à Saint-Raphaël pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue