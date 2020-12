Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball enchaîne avec une victoire à domicile contre Ivry

"Voilà, ça c'est fait ! On ne nous en parlera plus !" lache le capitaine Pierre Paturel devant les journalistes. La première victoire à la maison, nette et sans bavure, face à un modeste du championnat Ivry a été maîtrisée dès l'entame - 16-11 à la mi-temps.

Arthur Anquetil (4 buts en finesse dans des trous de souris) savourait : "On va arrêter de bougonner en rentrant dans nos vestiaires. On va même tenter une boisson avec des bulles pour fêter ça... du Perrier !"

Plus martial, le coach Erick Mathé estime que "gagner à domicile ou à l'extérieur, ce sont toujours les mêmes deux points". Il préfère souligner l'enchaînement de victoires et de belles prestations avec une équipe qui s'est remplumée après le Covid. "Une équipe jeune a besoin de régularité dans la performance et c'est ce qui est en train de se produire. On voudrait que ça continue. On ne voudrait pas que la trêve arrive quand on joue comme ça."

Triste ambiance de victoire sans public au Phare © Radio France - Christophe Van Veen

Satisfaction aussi chez les deux gardiens, chacun sa mi-temps, chacun ses beaux arrêts pour Portner et Meyer.

La copie a été parfaite jusqu'à la 45 ème minute et neuf buts d'avance face à des visiteurs bien pâles. Après, ainsi que ne l'a pas occulté Erick Mathé, ce fut plus difficile dans le dernier quart d'heure. Ivry est revenu très près mais contrairement à d'autres matchs, "on n'a jamais eu peur, on les a laissés un peu revenir quand ils ont changé de défense, mais sans trop de dégâts" note Pierre Paturel. Le capitaine (5 buts), solide prestation, a aimé que "le danger vienne de partout, c'est notre force".

Une victoire au Phare sans public, elle n'a pas la même saveur, forcément. Pour Pierre Paturel, "même se faire huer à l'extérieur nous manque. On joue pour ça, dans le rapport aux spectateurs. On compense comme on peut avec un banc qui est vraiment plus démonstratif, plus avec nous pendant le match."

Une enceinte bien décorée de jaune, avec des visages de fans collés à certains sièges... des chants de supporters en bande son "Aux aaaaarmes ! Nous sommes les Marseillais..." un peu surréaliste mais cela a sans doute un peu réchauffé les acteurs. Il y aura d'autres soirées au Phare rallumé quand les spectateurs reviendront en vrai.

Erick Mathé n'a pas caché son plaisir en regardant le classement. 7ème de la Starligue. Pierre Paturel préfère "se concentrer sur notre performance à nous. Le classement, cette saison, je n'y comprends pas grand-chose. Certains ont deux matchs en plus, d'autres en moins. Ce qui est important, c'est nous, et notre bilan commence à ressembler à quelque chose. C'est très positif."