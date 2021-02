Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball réussit son retour en Starligue en battant Nîmes

Après deux mois sans jouer, les Savoyards se déplaçaient ce vendredi sur le terrain de Nîmes (6ème avant la rencontre du soir), pour le compte de la 16ème journée de Lidl Starligue. Les deux mondialistes ont repris le maillot jaune et noir, à savoir le gardien Suisse Nikola Portner et l'Espagnol Iosu Goni Leoz. Deux pièces importantes blessées manquaient à l'appel : Costoya et Faustin. A l'aller, au Phare, les deux clubs n'étaient pas parvenus à se départager (29-29).

Portner impérial, Nîmes limité

Le premier quart d'heure est jaune est noir avec un Nicola Portner des grands soirs (12 arrêts en première période). Malheureusement, Chambéry fléchit et se fait rejoindre. Les Savoyards parviennent à repartir aux vestiaires avec le score 14 à 13. Retour de mi-temps poussif, mais au fil des minutes Chambéry reprend le dessus avec un Portner infranchissable. Nîmes est trop brouillon et limité. Le Suisse est l'homme du match. Belle performance collective aussi ! Victoire 32 à 28.