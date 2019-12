Le Chambéry Savoie Montblanc Handball retrouve Dunkerque sept mois après la Coupe de France

Chambéry, France

12 ème journée de Starligue pour le Chambéry Savoie Montblanc Handball avec un déplacement en terre nordiste. Le match contre Dunkerque se dispute quasiment sept mois après la confrontation de Bercy (le 25 mai dernier) qui a vu la Team Chambé l'emporter de dix buts (31 à 21) et soulever pour la première fois le trophée de la Coupe de France.

Que cela semble loin... En championnat, Dunkerque est actuellement 7 ème avec cinq victoires quand les Savoyards - 11 ème - affichent un famélique bilan de deux victoires.

Un très beau mais lointain souvenir

Pour le coach Erick Mathé, "ce trophée fait partie de l'Histoire du club, personne ne peut nous l'enlever, mais il n'y a aucune idée de revanche de part et d'autre. Ce n'est pas du tout l'enjeu du moment. Retrouver Dunkerque, je ne veux pas dire que je m'en contrefous, mais... Dunkerque est plutôt sur une bonne dynamique. Nous, nous devons enchaîner après les deux victoires en Coupe (Ligue et Coupe de France)."

Julien Meyer, le gardien de la finale, n'est pas plus disert. "Se remémorer ce beau souvenir peut nous faire du bien dans les moments difficiles, nous redonner de la confiance, mais c'est tout. Cela appartient à la saison dernière. Les deux équipes sont remaniées cette saison. Nous, on a peut-être eu des trous d'air, mais on est toujours là et on doit absolument gagner des points avant la trêve de l'hiver."

Le Championnat reste un objectif

Avec seulement six points au classement, les Jaunes et Noirs sont très loin de leurs ambitions en Starligue. Ils ont (trop) souvent perdu de peu dans les dernières secondes. Les deux victoires en Coupe (contre Istres et Lyon-Caluire) redonnent du baume au cœur mais ne dîtes pas au club qu'il désormais tout miser sur les coupes. Pour Erick Mathé, "on ne joue pas au poker. Il n'est pas question de balancer par la fenêtre le championnat. D'abord, parce qu'une remontée est toujours possible, on l'a vu avec Aix l'an dernier qui, mal embarqué au début, a fini européen. Dans les choses positives, on a enfin su gérer un money time contre Istres en Coupe de la Ligue. On a su ne pas perdre pied dans le temps décisif. On doit confirmer. "

► Dunkerque - Chambéry - match à 20 h 30 ce mercredi .

► Infirmerie : Demis Grigoras en délicatesse avec son dos se fait porter pâle. Lukas Von Deschwanden est toujours blessé. Retour en revanche d'Hugo Brouzet.