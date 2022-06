Le Champagne Basket affiche de nouvelles ambitions et un projet inédit de salle

Le Champagne Basket envisage son avenir sur trois piliers : l'équipe masculine, l'équipe féminine et une salle nouvelle génération dont le nom - pas encore définitivement tranché - sera "Le Cercle".

Après sa relégation, l'équipe masculine évoluera la saison prochaine en Pro B, la deuxième division française. Malgré cette descente, le président de la section masculine, Michel Gobillot, l'assure : "Le budget du club ne changera pas car les collectivités locales réitèrent leurs subventions."

Côté sport, tant que le club évoluera en Pro B, les supporters alterneront toujours entre Châlons-en-Champagne et Reims pour assister aux matchs. L'objectif, c'est de remonter en première division d'ici trois ans. Dès lors, la totalité des matchs à domicile se joueront à l'Arena de Reims. Le but sera alors de jouer le TOP10 de la Betclic Elite. En attendant, Michel Gobillot promet au moins deux matchs à l'Aréna la saison prochaine plus deux autres en bonus en cas de play-off.

De son côté, l'équipe féminine, tant qu'elle évoluera en Ligue 2 continuera de jouer sur le parquet du complexe René Thys à Reims. Mais, en cas de montée, les basketteuses se dirigeront vers Châlons-en-Champagne. Philippe Sauret, le président du Champagne Basket féminin y nourrit même de grandes ambitions : "On veut jouer l'Europe à Coubertin d'ici 5 ans." D'après lui, le basket féminin est un sport de ville moyenne et donc Châlons-en-Champagne coche toutes les cases.

"Le Cercle" : une nouvelle salle ouverte pour 2024-2025

Ces objectifs sportifs ambitieux devront s'accompagner d'une nouvelle infrastructure impulsée par le directeur général du club, Grégoire Lefebvre. Le Champagne Basket souhaite construire une salle aux alentours de Châlons-en-Champagne qui portera le nom de "Le Cercle".

Les Marnais planchent sur une ouverture pour 2024-2025, "si c'est 2026, c'est très bien aussi" précise Grégoire Lefebvre. Et le directeur général s'y voit déjà : "Dans ma tête, il y aura un terrain central, qui sera une salle modulable pouvant accueillir des concerts ou différents spectacles. Sur sa droite, il y aura des équipements techniques pour accueillir nos équipes professionnelles et jeunes. Les gens déambuleront aussi entre un studio de musique, des magasins de produits locaux et des entreprises partenaires du club. Ce sera une sorte de tiers-lieu. Les chapelles sportives avec les quatre murs, c'est terminé. Il faut brasser du monde, de la culture, du sport… On veut créer une franchise de basketball sur le territoire."

Pour ce projet global, les trois dirigeants ont répété que "les trois piliers sont aussi importants les uns que les autres. Tous doivent fonctionne pour que ce projet se réalise."