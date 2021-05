Le Champagne basket retrouve enfin son public : "c'est notre travail de donner des émotions aux gens"

Après une saison quasi entière sans voir ses supporters, le Champagne basket retrouve son public ce soir à Reims, au complexe René Tys. Les joueurs marnais, actuellement 12e du championnat de Jeep Elite après une mauvaise passe, accueillent le Boulazac Basket Dordogne (BBD) ce mardi 25 mai à 18 h. La jauge est limitée mais le retour tellement attendu. "On a hâte parce que c'est 50% de notre travail, faire plaisir aux gens, donner des émotions aux gens même je préfère", s'enthousiasme l'entraîneur du Champagne basket Cédric Heitz.

"Je pense qu'après avoir été sevrés aussi longtemps, même que ce soient le cinéma ou les autres arts, le sport peut nous apporter beaucoup dans notre vie et plus que jamais il faut s'orienter vers le spectacle vivant", philosophe encore Cédric Heitz.

800 spectateurs seulement sur les 2.800 places de la salle

Ce qui lui a le plus manqué ? Les sifflets du public ? "Le partage ! Que ce soit des émotions positives ou moins positives, ça nous rappelle ce rôle qu'on a de faire du spectacle et ça va nous aider en cette fin de saison, le public va nous aider à garder notre motivation intacte jusqu'au bout", répond du tac au tac Cédric Heitz. Et le Champagne basket aura quatre matchs à jouer à domicile d'ici la fin de saison : deux au complexe René Tys à Reims -dont la rencontre de ce mardi contre Boulazac- et deux au palais des sports Pierre de Coubertin à Châlons-en-Champagne.

Ce mardi, il faudra se contenter d'une jaune réduite : 800 spectateurs sur les 2.800 places disponibles au complexe René Tys. Une rangée sur deux seulement sera occupée, et il y aura deux places entre chaque groupe de personnes. Les abonnés du club marnais et les partenaires ont eu la priorité et 150 places ont été mises en vente par le club. Il reste des places ce mardi.

Un rang sur 2 sera occupé dans la salle conformément aux consignes sanitaires. © Radio France - Sophie Constanzer

Le Champagne basket a trouvé un pigiste médical

Pas sûr qu'il pourra jouer ce mardi, mais le Champagne basket a trouvé un pigiste médical pour renforcer ses rangs en cette fin de saison. Car le club marnais n'est pas épargné par les blessures avec l'absence de son capitaine Jessie Bégarin et du pivot Jimmy Taylor, encore incertain. "On a finalement réussi à faire venir quelqu'un c'était loin d'être facile car il y a peu de joueurs disponibles et peu de joueurs motivés... lui vient de terminer sa saison en Belgique et il est motivé", explique Cédric Heitz. Marvin Clark, joueur américain de 26 ans, arrive donc de Belgique et il s'est entraîné ce mardi avec l'effectif champenois.