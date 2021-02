Le Champagne Basket se lance sur la scène e-sport

Le Champagne Basket, ce n'est pas que sur les parquets de Jeep Elite. Le club marnais lance ce dimanche sa propre équipe de e-sport, en partenariat avec la structure beGenius ESC, spécialiste de la discipline. Les parties virtuelles se déroulent sur le célèbre jeu vidéo NBA2K et un match est prévu en direct sur Twitch dans la soirée.

Les maillots du Champagne Basket dans le jeu NBA2K

Comme une vraie saison, il y aura plusieurs matchs dans l'année, contre des équipes virtuelles d'autres clubs professionnels. Le Champagne Basket sera géré par neuf joueurs de beGenius (avec leurs propres avatars) qui se relaieront. Les maillots du Champagne Basket ont été créés dans le jeu pour l'occasion.

"C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, précise Timothé Sol, chargé de projet événementiel au Champagne Basket. On est sur un nouveau public plus jeune et qui peut être plus éloigné aussi, on n'est pas forcément sur un public local." De quoi alimenter l'intérêt du club marnais et augmenter sa notoriété : "Ça rentre dans un projet global qu'est le label Champagne Basket."

Premier adversaire : la section e-sport de l'Elan Chalons

Le lancement du club champenois sur la scène e-sport est une bonne chose pour le coach de la (réelle) équipe Cédric Heitz : "C'est très populaire. Peut-être même que c'est l'avenir, qui sait ? C'est bien de défendre nos couleurs à travers une nouvelle discipline."

Premier adversaire du Champagne Basket version virtuel ce dimanche : l'Elan Chalons et sa section e-sport l'Elan Wanted. Le match est retransmis en direct à 20 heures sur la chaîne Twitch Begenius. Avant le coup d'envoi, un match d'entraînement opposera deux basketteurs marnais, Matthieu Gauzin et Jules Leroux, à suivre également en direct.