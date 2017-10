Le championnat de France de volley-ball reprend pour Cannes, Le Cannet et Nice

Le championnat de France de volley-ball reprend ses droits ce week-end en Ligue A et Ligue B. Les filles du Racing Club de Cannes et du Cannet se retrouvent en élite. Le Nice Volley-ball va disputer une deuxième saison consécutive en LAM et l'AS Cannes va découvrir la deuxième division.

Le coup d'envoi de la saison 2017/2018 c'est ce week-end pour les championnats de France de volley-ball. Trois clubs azuréens sont en lice. Deux dans l'élite française : le Racing Club de Cannes en Ligue A féminine et le Nice Volley-ball en Ligue A masculine, un en deuxième division : l'AS Cannes en Ligue B masculine. Premiers services ce vendredi soir pour les équipes professionnels des Alpes-Maritimes.

Racing Club de Cannes : de nouveau intraitable ?

Le plus emblématique club professionnel de Volley-Ball de la Côte d'Azur est féminin. Le Racing Club de Cannes a le palmarès le plus important du sport collectif français : 20 titres de champion de France, 19 coupes de France et 2 Ligues des Champions. Seulement, le RCC n'effraie plus depuis deux saisons. Même si les volleyeuses cannoises ont remporté une coupe de France en 2016, elles ont fait une saison blanche en 2017. Pas un seul trophée une première depuis vingt-trois ans.

C'est pourquoi le président du Racing Agostino Pesce et son équipe ont monté une nouvelle équipe taillée pour gagner, de nouveau. Sept joueuses ont été recrutées dont la capitaine de l'équipe de France Christina Bauer, l'espoir du volley féminin Helena Cazaute ou encore l’expérimentée joueuse italienne Nadia Centoni. Les filles du nouvel entraîneur Riccardo Marchesi ont une mission : redorer le blason du Racing Club de Cannes.

Première journée LAF : RC Cannes - Vandoeuvre Nancy, ce vendredi soir 20h au palais des Victoires

Le Cannet : en quête d'une couronne nationale

Vice-championne de France, Le Cannet aura pour objectif de disputer une nouvelle finale en fin de saison. Vainqueur de la coupe de France en 2015, les Cannetanes seront européennes cette saison encore. Elles vont disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Et pour continuer de grandir le club a fait appel à l'une de ses anciennes joueuses. Jelena Lozancic (qui a terminé sa carrière à Cannes) a été recrutée comme directrice générale.

Première journée LAF : Saint-Raphaël - Le Cannet, ce vendredi soir 20h

Nice Volley-ball : s'installer dans l'élite

Le Nice Volley-ball va entamer sa deuxième saison consécutive dans l'élite. Demi-finaliste de Ligue A masculine la saison dernière, le NVB est le seul rescapé azuréen après la relégation de l'AS Cannes (lire ci-dessous). Le club de volley niçois, qui a formé quelques uns des grands noms français de la discipline comme le sélectionneur des Bleus Laurent Tillie, entend réaliser une belle saison. Six joueurs ont été recrutés pour le nouvel exercice. Les volleyeurs niçois attendent le soutien de leurs supporters.

Première journée LAM : Nice VB - Toulouse, ce vendredi soir 20h au gymnase Giamarchi

L'équipe du Nice Volley-ball pour la saison 2017/2018. - nicevolleyball.fr

AS Cannnes : un monument en D2

C'est l'autre club emblématique de volley-ball de la Côte d'Azur. L'AS Cannes a déjà été sacré neuf fois champion de France. Un record, jamais égalé, même si son dernier sacre remonte à 2005. En fin de saison dernière, c'est donc un monument du volley français qui a plongé en Ligue B masculine. Les Dragons (leur nouveau surnom) auront sans doute un gros appétit sur le terrain pour espérer jouer le moins longtemps possible en deuxième division.