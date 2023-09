Le chanteur Matt Pokora propriétaire de la SIG Basket ?: " pourquoi pas ! "

Il a envie de se mobiliser pour sa ville, Strasbourg, et le club de basket dont il est fan, la SIG. Matt Pokora a rencontré ce dimanche, avant le coup d'envoi du premier match de la saison face à Nanterre, les dirigeants du club strasbourgeois. "Je leur ai fait part de mon intérêt pour investir financièrement et rejoindre le pôle d'actionnaires". Le chanteur devrait, dans un premier temps, faire un chèque de 50.000 euros, soit la somme maximum prévue par la société SIG et Entreprises qui regroupe les actionnaires. Mais Matt Pokora souhaiterait pouvoir donner davantage: "Ce qui va être abordé lors de la prochaine AG c'est de savoir comment on peut changer le modèle et faire entrer des gens qui mettent plus d'argent, ce qui aidera le club dans un premier temps à renflouer les caisses et à l'avenir de faire venir d'autres personnes et de monter au capital". Quand à sa volonté de tenir les rênes du club: "j'ai pas vocation à être président mais devenir propriétaire pourquoi pas ? Rien n'est impossible".

Matt est un personnage fantastique

Olivier Klotz, le président de la SIG ne boude pas sa joie. "Matt est un personnage fantastique et il veut s'impliquer à tous points de vue dans ce club". La prochaine AG de SIG et Entreprises se tiendra le 2 octobre, sans préjuger de la décision des actionnaires, Olivier Klotz verrait bien une règle du jeu modifiée: "C'est vrai que nous sommes un modèle mutualiste mais c'est vrai aussi que si nous avons des personnalités, des investisseurs qui souhaitent mettre plus, il faut qu'on y réfléchisse".

Etincelle

Matt Pokora souhaite apporter cette "étincelle venue de l'extérieur". Le chanteur veut également mettre l'accent sur son expertise du "spectacle et du marketing" pour booster les choses au Rhénus Sport.