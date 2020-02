Le club de basket d'Orchies sanctionné par la Fédération

Le club de basket d'Orchies (Nord) a été sanctionné par la Fédération Française pour "dépassement de l’encadrement des charges de personnel" et "non-respect du budget" pour la saison 2018-2019. La sanction est financière et sportive pour le pensionnaire de National 1.

Orchies, France

Coup dur pour Orchies. Le club de basket vient d'être sanctionné par la Fédération Française pour "dépassement de l’encadrement des charges de personnel" et "non-respect du budget" lors de la saison 2018-2019. Le BC Orchies devra payer une amende de 1.000 euros. Avec ces décisions, la FFB s'interroge sur les garanties financières du club.

Pénalité sportive également

En plus de la sanction financière, Orchies se voit infliger une amende sportive. La Fédération retire quatre points au pensionnaire de National 1. Le club nordiste est actuellement 6e de sa poule B. Il y aura un nouveau retrait de point selon la suite de la saison. Orchies se verra enlever trois points en cas de poule A ou B et deux points en cas de poule C lors de la deuxième phase du championnat. Une pénalité financière de 4.000 euros vient s'jouter à la longue liste publiée par la Fédération.