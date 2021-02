Le club de basket de Château-Gontier soutient les stages de Fred Weis destinés aux enfants handicapés

L'ancien basketteur du CSP Limoges organise des stages pour les enfants valides et handicapés.

Depuis 2015, Fred Weis, l'emblématique joueur du CSP Limoges, organise des camps d'été pour les jeunes basketteurs. Et cet été, pour la première fois, il y aura des jeunes handicapés physiques ou mentaux. Le fils de Fred Weis, Enzo âgé de 19 ans, souffre d'autisme. Les bénéfices de ces stages d'été serviront à aider les familles concernées par l'autisme. Des stages comme ceux proposés sont uniques en France explique Fred Weis : "on s'est aperçu qu'il n'existait pas de camp de basket pour le basket fauteuil ni pour le basket adapté. Donc cela suit la logique et l'évolution normale de nos camps. Il y aura des moments d'échange entre tous les jeunes."

Pour promouvoir ces stages, Fred Weis a souhaité s'appuyer sur des clubs un peu partout en France. Parmi les quatre clubs, celui de Château-Gontier sur Mayenne avec son très actif éducateur, Steven Trouillet : "Fred Weis nous a sollicité par rapport à notre dynamisme et les différentes actions que le club propose."

Les stages de 6 jours sont organisés à Bugeat en Corrèze. Trois dates sont proposées. Renseignements sur la page Facebook bigcamp87 et à l'adresse mail suivante : bigcampfw@gmail.com.