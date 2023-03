Le club de l'Asptt Laval a-t-il été la cible de cris racistes lors d'un match de volley dans le Loiret ?

Les accusations sont graves. Le manager de l'équipe de volley-ball de l'Asptt Laval, Glenn Tuifua affirme que ses joueurs ont été la cible de cris racistes, "des cris de singe" lors d'une rencontre de championnat de Nationale 3 masculine à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. "Cela a commencé au cours du 3e set" explique Glenn Tuifua, "lorsque Will Aubras, d'origine réunionnaise, était au service. Il y avait de jeunes spectateurs installés juste derrière." La même chose s'est produite sur les services de Luka Louvet, joueur lavallois originaire de Wallis-et-Futuna. Après signalement à l'arbitre, le match a été arrêté plusieurs minutes et les adolescents ont été sommés de quitter la salle selon le manager lavallois.

Du côté du club de volley de Beaune, les dirigeants se disent "révoltés par ce qui se dit". "Nos jeunes supporters voulaient simplement perturber les meilleurs serveurs de l'équipe adverse et ce n'était pas des cris de singe" explique l'un des membres du bureau. Le président du club de Beaune, Sylvain Piletan se défend : "ce n'est pas mon genre de minimiser les choses. S'il y avait eu un problème au club, j'aurais été là pour mettre une sanction obligatoirement. Nous ne sommes pas là pour faire l'autruche. On va passer pour un club de campagne, du fin fond du Loiret qui est raciste et on est à mille lieues de ces valeurs là." Selon le club, de tels incidents ne se sont jamais produits dans cette salle.

Une plainte déposée

Alors, qui croire ? Il n'existe, selon les deux parties, aucun enregistrement audio ou vidéo de cette rencontre entre le club de Beaune et l'Asptt Laval.

Dès dimanche soir, le président de l'Asptt Laval, Sébastien Cagnart, a envoyé un courrier au président de la Fédération française de volley-ball, Éric Tanguy. De son côté, Glenn Tuifua a déposé une plainte auprès du commissariat de Police de Laval lundi matin.

La commission d'éthique de la fédération va devoir statuer sur ce regrettable incident.