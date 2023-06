Le club de volley de Poitiers change de nom et devient l'Alterna SPVB

Grand-Poitiers, le SPVB et Alterna Energie ont présenté le projet de naming.

On connaît le nouveau nom du club de volley de Poitiers. Le Stade Poitevin devient Alterna SPVB grâce à l'arrivée au capital du fournisseur d'énergie verte Alterna Énergie, filiale de Sorégies. Un poids lourd local installé à 200 mètres du club qui pèse un milliard de chiffre d'affaires annuel (prévisionnel 2023) et qui devient le sponsor privé numéro un du club. "Une entreprise du top 10 de Nouvelle-Aquitaine qui va nous permettre de nous structurer et de passer un cap, à tous les étages" se réjouit François Garreau, le président de Poitiers.

ⓘ Publicité

Alterna Energie va injecter environ 200.000 euros par an pendant cinq ans. Mais pas seulement. L'entreprise va s'impliquer au quotidien dans la vie du club, "en fournissant l'énergie verte du logement des joueurs, en travaillant sur la consommation d'énergie de la salle, en développant le recours aux panneaux photovoltaïques, en réfléchissant à l'éco-conception des produits dérivés" explique Frédéric Bouvier, président d'Alterna Énergie.

Ambition de retrouver les play-offs et le top 6 de la Ligue A

Le décor de Lawson-Body sera aussi revu pour la prochaine saison : "Il y aura un rafraîchissement, un embellissement, un coup de peinture aux couleurs de la nouvelle identité visuelle. On va aussi remplacer l'éclairage par des LEDS qui vont permettre d'améliorer la dépense énergétique et le spectacle" précise Charles-Reverchon Billot, vice-président de Grand-Poitiers en charge du sport.

Fort du nouveau partenariat, le club entend retrouver les play-offs de Ligue A dès la saison prochaine et espère ouvrir d'ici deux ans un centre de formation et intégrer le top 6 du classement. Avant de retrouver l'Europe ? "Il va falloir y aller étape par étape, mais déjà, cette stabilité financière va permettre de travailler dans la sérénité et de conserver nos meilleurs éléments" avoue l'entraîneur Brice Donat.

Cette opération de "naming" (opération de parrainage qui associe le nom d'un sponsor à celui du club) va permettre de faire passer le budget de Poitiers de 1,6 à 1,8 million d'euros. A noter, Grand-Poitiers souhaite une réhabilitation complète de la salle Lawson-Body après 2024. Des études seront lancées à l'issue des JO de Paris. Les travaux devraient mettre l'équipement aux normes tout en respectant l'architecture d'origine.