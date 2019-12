Le coach du MHB Patrice Canayer rempile pour 4 saisons

Montpellier, France

Patrice Canayer, le coach du MHB, était en fin de contrat en juin prochain : il est prolongé de quatre saisons... ce qui l'amènera un peu avant les Jeux Olympiques de 2024 en France. Patrice Canayer et Montpellier, l'histoire dure depuis depuis 25 ans... Avec lui, le MHB a remporté pas moins de 14 titres de Champion de France et 2 Ligues des Champions en 2003 puis l'année dernière. Et cette année, les hommes de Patrice Canayer sont au rendez-vous : ils sont actuellement deuxième ex aequo en championnat, derrière Paris... et bien parti pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.