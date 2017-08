Le CSP boucle son recrutement avec l'ailier fort Josh Carter

Les effectifs du CSP sont désormais complets. Le club vient de signer avec Joshua Carter. Le Texan, capable d'évoluer aux postes 3 et 4 était le dernier profil recherché par le staff limougeaud.

Deux jours après la reprise de l'entraînement pour les Limougeauds, le CSP tient sa dernière recrue. Le club a annoncé ce dimanche avoir signé avec "Josh" Carter. L'Américain de 30 ans arrive de Sassari, en Italie. Cet ailier fort, capable d'évoluer aux postes 3 et 4 correspond au dernier profil recherché par le club.

L'équipe est désormais complète avec la signature de l'ailier fort Josh Carter (2,01m-30 ans). Welcome ! Plus d'infos à suivre... pic.twitter.com/38Qhsjk6Y5 — Limoges CSP (@limogescsp) August 13, 2017

Le joueur de 2,01 m est arrivé en Europe en 2009 après avoir été formé à l'Université Texas A&M. Il a enchaîné huit saisons dans sept clubs (en Allemagne, Israël, Italie et Turquie) et compte 90 rencontres européennes à son actif. Le Texan peut notamment se targuer de 30 participations en Euroleague et 28 en Eurocup.

Le CSP compte désormais onze joueurs professionnels en comptant le jeune Timothée Bazille, âgé d'à peine 18 ans.