Le CSP compte pour cette saison un peu plus de 1.200 abonnés, un chiffre en légère hausse

Dans moins de deux semaines désormais, le CSP fera son retour à la compétition avec la reprise du championnat. La campagne d'abonnement et de réabonnement pour cette nouvelle saison s'est d'ailleurs achevée ce mercredi. Quel bilan en tirer ? Il y a t-il une évolution dans le profil des abonnés ? Pour le savoir, France Bleu Limousin a rencontré Nicolas Nouailhaguet, responsable de la billetterie du CSP.

FRANCE BLEU LIMOUSIN : Ça y est, la campagne d'abonnement est terminée. Quel est le bilan que l'on peut tirer?

NICOLAS NOUAILHAGUET : Un très bon bilan. Un peu surprenant, mais dans le bon sens du terme puisque la fin de saison dernière a été un peu délicate. Donc on s'attendait à des résultats peut-être un peu moins importants que ceux que l'on a actuellement.

FB LIMOUSIN : Combien d'abonnements comptez-vous ?

NL : On en est à un peu plus de 1.200 abonnements et réabonnements, légèrement plus que la saison passée. Donc un bilan très positif.

FB LIMOUSIN : Comment l'expliquez-vous ?

NL : Il y a toujours eu cet engouement à Limoges. On a la chance d'avoir un public qui est dans le soutien, qui est dans le support et qui a l'envie. On est sur une terre de basket à Limoges. Maintenant, suite à la saison passée, il y a beaucoup de changements qui ont été opérés cet été. On repart sur de nouvelles bases avec un bilan pour l'instant qui est très favorable à une bonne saison. Je pense que tout le monde a envie de tourner la page de la saison passée et d'arriver à une saison où on va tous profiter et passer des bons moments ensemble.

FB LIMOUSIN : Est ce qu'il y a une évolution au niveau du profil des abonnés ?

NL : Il y a une légère évolution, effectivement. Notre souhait, c'est aussi d'ouvrir à une clientèle plus jeune et d'habituer une clientèle plus jeune à nous rejoindre, bien sûr, sans se priver de la clientèle et des supporters que nous avons depuis X années. On a tous les profils. Il y a un partage intergénérationnel qui se fait et on a ouvert cette année des abonnements debout destinés à un public plus jeune et qui commencent à prendre forme. Donc, il y a une première phase de test qui est plutôt positive. En terme d'emplacement, on a un visuel du terrain et on est en plein dans la foule, donc on est vraiment bien placé. On voit vraiment bien le match donc c'est intéressant à tous les niveaux. Et puis, au delà de la partie économique qui est bien plus attrayante pour les justement, le public jeune quoi.

FB LIMOUSIN : D'ailleurs, au niveau du prix, est ce que le prix des abonnements a évolué cette année ?

NL : Effectivement, on fait face, comme tout le monde, à des augmentations de charges donc il a légèrement augmenté cette année par rapport à la saison passée. Et encore, on n'est pas revenu à nos tarifs de 2018-2019, avant le Covid. On avait fait un effort de soutien collectif, on avait vraiment baissé nos prix pour fidéliser notre public et permettre de continuer à nous suivre.

FB LIMOUSIN : Et manifestement, malgré cette petite hausse de prix, au niveau du nombre d'abonnements ça n'a pas eu d'impact ?

NL : Pas du tout, alors qu'on ne jouera pas l'Europe cette année non plus. On n'en doutait pas mais on se posait quand même quelques questions au niveau des réabonnement et de l'abonnement. Et personnellement, je suis très content de la tournure que ça a pris cet été pour la saison.

La billetterie pour le match de Monaco est ouverte

Le CSP jouera son premier match de la saison le 8 septembre à Beaublanc contre Monaco, champion de France en titre. La billetterie a été ouverte cette semaine et c'est parti fort : en une journée, un tiers des billets a été vendu.