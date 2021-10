Le CSP Limoges affronte Nantes ce mardi en 32e de finale de coupe de France

Il faut qu'on soit prêt parce que cela ne sera pas facile" - Massimo Cancellieri

Jamais deux sans trois ! Après deux victoires consécutives, le CSP Limoges a l'occasion de confirmer le dicton face à une équipe évoluant dans la division inférieure. Mais attention prévient l'entraineur Massimo Cancellieri, la prudence reste de mise car le match n'est pas gagné d'avance :"J'ai été coach en deuxième division et je peux vous dire que _c'est plus facile de jouer contre une équipe de niveau supérieur que l'inverse_. On en est conscient et il faut qu'on soit prêt parce que cela ne sera pas facile", insiste le nouvel entraineur de Limoges.

Si on se dit qu'on va les avoir au talent ça va être plus dur!" - Hugo Invernizzi

Le message est clair et Hugo Invernizzi l'a bien compris. il ne faudra pas sous estimer cette équipe de Nantes :"C'est un autre basket. On sait qu'il y a un pallier entre la première et la deuxième. C'est plus dans le style de jeu que dans le niveau réel. Donc, _il faut être vigilent mais si on est appliqué et sérieux ça passera_. Si on se dit qu'on va les avoir au talent ça va être plus dur!"

Privé de compétition européenne cette année, le CSP Limoges peut avoir des ambitions dans cette épreuve de Coupe de France et ce malgré un calendrier étiré :"C'est vrai qu'au niveau de la visibilité, c'est un peu compliqué car je crois que le prochain tour est dans plusieurs mois, mais ce n'est pas grave c'est toujours intéressant à jouer", confie Hugo Invernizzi, à condition de se qualifier.

Etre intelligent dans le management des joueurs pour éviter les blessures

Et des matches, Limoges en enchaîne plusieurs cette semaine. Une donnée à prendre en compte pour l'entraineur :"En une semaine, on doit jouer 3 matches de suite, donc on doit être intelligent dans notre management avec les joueurs. A l'entrainement, on doit courir moins longtemps mais de façon plus intense. C'est notre objectif ," lâche M.Cancellieri. Il faudra donc gérer les corps et les têtes pour éviter que l'infirmerie ne se remplisse trop vite et en nombre. Samedi dernier, c'est Timothée Bazille qui s'est blessé au pied. Il ne jouera pas contre Nantes.

Nantes vs CSP Limoges, une rencontre de coupe de France à suivre en direct sur FranceBleu Limousin. Coup d'envoi à 20h, prise d'antenne à 19h50.