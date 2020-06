Le CSP Limoges officialise son arrivée en Basketball Champions League

Le Palais des Sports de Beaublanc, le temple du Limoges CSP et de son centre de formation (illustration)

Direction la Basketball Champions League pour Limoges. Après trois années en Eurocup, le Limoges CSP change d'organisme en rejoignant une autre compétition européenne mais sous l'égide, cette fois-ci, de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).

Considérée comme le troisième échelon européen, après l'Euroligue et l'Eurocup, cette ligue des champions de la FIBA est une jeune compétition. Elle existe depuis quatre ans et s'enrichit, néanmoins, chaque année avec de nouvelles grandes équipes européennes. Le Rytas Vilnius et Galatasaray ont eux aussi rejoint la ligue de la FIBA.

Une arrivée sur invitation

C'est sur invitation, et non grâce à ses résultats sur la saison 2019/2020, que le CSP Limoges rejoint cette nouvelle compétition européenne. Une arrivée saluée par la direction de la BCL qui parle de Limoges comme "l'une des meilleures équipes européennes".

Du côté de la direction du CSP Limoges, après avoir refusé une première fois l'invitation l'an dernier, on se félicite de cet engagement. Un choix qui, selon le président Yves Martinez, est "en cohérence avec notre ligue, la LNB, affiliée à la FIBA, organisatrice de la BCL et dont le calendrier est construit en accord avec celui de la Jeep Elite."