Limoges, France

Né à Conakry en Guinée avant d’être naturalisé français en 2016, Sekou Doumbouya à déjà deux années professionnelles dans les jambes. il n'a pourtant que 17 ans. Dans l'anti chambre, ses stats n'étaient pas des plus très ronflantes, un peu plus de 8 points en moyenne cette saison, mais son record est quand même de 26 points sur un match. Un prospect annoncé dans les toutes premières places de la Draft 2019.

Son avenir est très clairement en NBA. Mais avant de faire le grand saut, il a décidé de se frotter à environnement parfois difficile au Limoges CSP. S'il s'en sort face à l'exigence et la pression limougeaude, cela viendrait contre-balancer l'image d'un garçon perçu parfois comme difficile à gérer, comme lors de son passage à l'INSEP d'où il a été renvoyé en raison de problèmes disciplinaires. Au final, cela ressemble fort à du gagnant gagnant entre Doumbouya et le Limoges CSP, qui en plus de s'offrir pour un an l'un des plus grands espoirs du basket français, pourrait récupérer un joli chèque, dans douze mois, quand le joueur rejoindra une franchise NBA.