Le CSP s'impose à Gravelines et décroche un 3ème succès consécutif à l'extérieur

Le CSP aime décidément les déplacements. Troisième victoire consécutive à l'extérieur cette saison pour les basketteurs limougeauds. Lors de cette 5ème journée de Betclic Elite, ils ont gagné 83-79 ce mardi soir sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Un score serré et une fin de match tendue à cause d'un 3ème quart temps raté des joueurs du CSP, alors qu'ils avaient le contrôle de la partie.

Ils ont encaissé un 17-8 et ont ainsi relancé les Nordistes et réveillé le public du Sportica. Toutefois, les Limougeauds ont une nouvelle fois fait preuve d'un gros mental pour pour laisser passer la tempête, se remettre dans le match et finalement arracher la victoire. Le capitaine Nicolas Lang et le meneur Tyree Appleby ont été particulièrement précieux grâce respectivement à leurs 19 et 18 points .

"Une grande victoire pour nous"

"C’est une grande victoire pour nous", a déclaré après la partie le coach du CSP, Ilias Kantzouris. "Après un mauvais match, nous avons voulu et nous avions besoin de rebondir parce que c’est ce que les bonnes équipe font." Concernant le trou d'air en début de seconde période, le Grec explique que "nous n’avons pas appliqué les consignes et notre énergie est retombée. Nous avons très naïvement perdu des ballons, mais nous avons trouvé le moyens de réagir comme une équipe, d’avoir de bonnes actions offensivement et défensivement et d’obtenir une victoire très importante".

Grâce à ce succès, le bilan du CSP après cinq journées est désormais de trois victoires (contre Strasbourg, Boulogne-Levallois et Gravelines-Dunkerque) et deux défaites (contre Monaco et Paris Basket). Les Limougeauds tenteront samedi à 21h à Beaublanc contre Blois de décrocher un premier succès cette saison à domicile.