Le CSP se déplace chez les Mets 92 avec comme objectif d'enchaîner après la victoire face à la SIG

Le rythme s’accélère pour les basketteurs de Betclic Elite et notamment les Limougeauds. Ils sont actuellement sur une série de cinq matchs en deux semaines. Le CSP se déplace ce mercredi soir à 21h au Palais des sports Marcel Cerdan à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour défier les Mets 92, dans le cadre de la 3ème journée de championnat. Les Limougeauds, qui sont sur une bonne dynamique suite à la belle victoire 87-80 acquise samedi dernier à Strasbourg , une semaine après un revers à Beaublanc contre Monaco. De leur côté, les Metropolitans 92 connaissent un début de saison difficile avec deux défaites en deux matchs, dont un lourd revers le week-end dernier sur le parquet de Bourg-en-Bresse (94-73).

Une équipe des Mets 92 en pleine reconstruction

L'équipe a un effectif totalement différent par rapport à celui qui a fait finaliste du championnat de France il y a quelques mois. Le phénomène Victor Wembanyama est parti en NBA, tout comme la pépite Bilal Coulibaly. L'entraineur Vincent Collet a lui aussi quitté le banc, remplacé par Laurent Foirest, son adjoint en équipe de France.

De nombreuses recrues sont arrivées mais à cause de blessures les Mets doivent déjà faire sans deux d'entre elles : Jordan Theodore et Axel Toupane. Malgré ce contexte, l'entraineur du CSP, Ilias Kantzouris, reste méfiant et assure que ce "type d'équipe est dangereuse" et appelle ses joueurs à être sérieux. Pour ce match, le CSP pourra compter sur sa nouvelle recrue : l'intérieur monténégrin Danilo Nikolic , arrivé en remplacement de l’américain Kristian Doolittle, parti après une altercation avec le coach.

Mets 92 - CSP, un match suivre en direct sur France Bleu Limousin à partir de 21h.