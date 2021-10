Début de saison difficile pour la JDA Dijon qui veut se refaire en BCL

La JDA Dijon ne vit pas le début de saison dont elle aurait rêvée. Depuis la reprise du championnat le 1er octobre 2021, la Jeanne a gagné une seule fois en quatre rencontres, toutes compétitions confondues - lors de la première journée face au promu du Paris Basketball (94-78). La JDA s'est ensuite inclinée en Elite face à l'ASVEL (73-49) et Monaco (93-73) et en Ligue des champions contre le club grec de Lavrio (65-63).

Un calendrier (très) compliqué

La Jeanne n'a pas eu de chance dans l'élaboration de son calendrier. Les deux cadors, les deux favoris, l'ASVEL et Monaco, coup sur coup en début de championnat. Pour deux lourdes défaites. Difficile de rééditer tout le temps les exploits de l'incroyable saison dernière, lorsque la JDA s'était imposée deux fois contre l'ASVEL et avait battu deux fois Monaco (en phase régulière puis en demi-finale du Final 4). "L'ASVEL et Monaco sont très fort cette années, jouent en Euroligue, ils n'ont pas de blessés, pas de problèmes, ce n'est pas facile de les gagner, en plus à l'extérieur, déplore le coach de la JDA, Nenad Markovic, au micro de France Bleu Bourgogne. Dans les matchs contre ce genre d'équipe, on tente quand même de construire des choses dont on pourra se resservir contre d'autres adversaires".

"C'est malchanceux". Il peste également contre ce calendrier : "On a enchaîné deux matchs difficiles à l'extérieur, avec un effectif réduit et des blessés. On répète les mêmes erreurs, on n'est pas assez agressifs, on se déconcentre trop facilement, et on laisse les autres équipes marquer trop facilement".

Si les supporters dijonnais étaient habitués à voir leur équipe surperformer ces dernières années, la JDA, qui pointe à la 13e place sur 18, retrouve finalement une position plus conforme avec sa réalité économique. La Jeanne dispose en effet du 10e budget de la Ligue - un peu plus de 5 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à l'an dernier - et de la 9e masse salariale selon les chiffres rendus publics par la LNB.

Se refaire la cerise en Coupe d'Europe

Les basketteurs dijonnais n'ont de toute façon pas le temps de tergiverser. Revenus à la mi-journée lundi de Monaco, ils reçoivent l'équipe russe de Nijni Novgorod mardi, pour la 2e journée de BCL. "Si on perd ce match, le ticket pour le prochain tour va devenir très difficile à obtenir", prévient l'entraîneur de la JDA Nenad Markovic. Il devra composer avec un effectif une nouvelle fois réduit. Blessé, Chase Simon sera absent "trois ou quatre semaines", annonce le coach, même s'il espère que ce délai pourra être réduit à deux semaines. L'ailier fort Abdoulaye Loum ne s'est pas entraîné lundi mais "il va essayer de jouer mardi", indique Markovic. Il touche du bois, en tapant sur son bureau : "Je prie pour que nous n'ayons pas un nouveau blessé".

Le calendrier sera ensuite plus clément, avec deux réceptions d'affilée, Roanne puis Fos-sur-Mer. Et il vaudrait mieux engranger des victoires, avant trois déplacements qui vont s'enchaîner, face à Boulogne-Levallois, Malaga (en BCL) et Limoges, entre le 29 octobre et le 6 novembre.