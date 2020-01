Le Drômois Guillaume Gille reprend les rennes de l'équipe de France de handball

Drôme, France

Après le fiasco de l'équipe de France à l'Euro de hand, en Norvège (éliminée dès le premier tour), le sélectionneur Didier Dinart a été démis de ses fonctions.

Et c'est celui qui était son adjoint, le Drômois Guillaume Gille qui lui succède. La fédération française de handball a annoncé sa nomination ce mardi.

Premier challenge : se qualifier pour les Jeux

Le Drômois aura pour mission de qualifier les Français pour les Jeux Olympiques de Tokyo, dans moins de trois mois. Ça passera par un tournoi couperet du 17 au 19 avril à Paris-Bercy. Une compétition qui s'annonce compliquée pour les Tricolores.

La France a été championne olympique en 2008 et en 2012, vice-championne en 2016. Les Bleus n'ont jamais raté des JO depuis 1992.

Depuis septembre 2016, Guillaume Gille, 43 ans, a d'abord été co-entraîneur de Didier Dinart, puis son adjoint. Il était en charge de la préparation physique et de l'analyse vidéo au cours du dernier Euro.

Ancien demi-centre, notamment de Hambourg et de Chambéry, il a évolué chez les Bleus avec la génération des "Costauds", puis des "Experts". Le Drômois a remporté tous les grands titres à deux reprises : les JO en 2008 et 2012, le Mondial en 2001et 2009 et l'Euro en 2006 et 2010.