Le Fenix Handball et le Palais des Sports de Toulouse prêts à retrouver du public jeudi 20 mai

Le Fenix Handball reçoit Chartres le jeudi 20 mai pour la 27e journée de Lidl Starligue à 18 heures. Au lendemain de la levée d'une partie des restrictions sanitaires, on aura donc droit à du public au Palais des Sports de Toulouse. C'est le premier événement sportif avec des spectateurs depuis des mois sur Toulouse. "Je ne sais pas si vous l'entendez mais je n'ai pas la même voix qu'il y a quelques jours. On a eu des grands matches cette saison qu'on n'a pas pu partager avec nos supporters. J'espère que cette frustration touche à sa fin. _On avait beau se vacciner à l'optimisme, le premier gros signe c'est celui envoyé maintenant avec le retour du public"_, explique le président Philippe Dallard.

Dallard : "Les équipes sont en folie"

Dans le Palais des Sports (capacité de 4.000 places), on devrait donc avoir 800 personnes. "On sort d'une saison et demie de frustration sans notre public. Comme un cadeau de déconfinement, on a la possibilité d'avoir trois matches à domicile d'ici la fin de saison (Chartres, Ivry et Montpellier) donc dès jeudi 20 on ouvrira les portes du Palais des Sports à hauteur de la jauge maximale de 800 personnes pour soutenir notre équipe qui en a besoin et qui sera ravie de retrouver la ferveur populaire du public toulousain."

Le Fenix a déjà expérimenté son protocole au moment où l'on avait droit à 1.000 personnes dans la salle. Donc tout sera prêt :"On est plus que prêts, les équipes sont en folie après une année de frustration. Les équipes sont déjà au travail pour respecter les protocoles que l'on avait déjà mis en place. Il ne manque plus que les services de l'Etat nous donne le "go".

Le protocole

Concrètement, le Palais des Sports sera le plus ouvert possible pour assurer une fluidité aux entrées. Le match aura lieu à 18 heures pour respecter le couvre-feu. Par ailleurs, des plexiglas sont mis en place entre chaque box VIP et des flux de circulation pour que l'on ne se croise pas. "C'est le protocole sanitaire mis en place l'an dernier et qui semble être le bon aujourd'hui. Au-delà du protocole, c'est travailler sur le bon sens et bien accueillir les spectateurs", ajoute Philippe Dallard.

Le Fenix Handball va donner la priorité aux abonnés et aux partenaires sur cette rencontre mais il y aura des places pour le grand public. Le club va ouvrir une billetterie d'ici la fin de semaine.