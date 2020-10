Le Fleury Loiret Handball reçoit Metz, l'un des favoris du championnat, ce mercredi à Orléans

Le Fleury Loiret Handball aura fort à faire. Les joueuses de Christophe Cassan affrontent Metz à domicile, au palais des sports d'Orléans, ce mercredi 14 octobre, pour le compte de la 4ème journée de Ligue Butagaz Energie.

Les messines sont de grosses clientes. Trois matchs, trois victoires pour le moment. Elles avaient fini deuxième du championnat la saison dernière.

"notre priorité reste les matchs contre nos concurrents directs : Dijon, Chambray, Bourg de Péage et Mérignac que nous affronterons bientôt"

De leur côté, les filles de Christophe Cassan restent sur une défaite le 26 septembre dernier face à Plan de Cuques, 24 à 22. Malgré un bon début de saison marqué par deux victoires, le coach Christophe Cassan sait que la rencontre sera difficile pour ses joueuses : "Nous ne galvauderons pas ce match mais Metz est une équipe dotée d'un projet de jeu très clair et avec de nombreuses joueuses internationales"

Actuellement septièmes du championnat, les Panthères savent qu'elles n'évoluent pas dans la même catégorie que les Lorraines : "C’est une équipe qui ne fait pas partie de nos adversaires directs, on va aborder ce match avec beaucoup de plaisir. Sur une rencontre tout reste possible mais notre priorité reste les matchs contre nos concurrents directs : Dijon, Chambray, Bourg de Péage et Mérignac que nous affronterons bientôt", poursuit Christophe Cassan.

Le groupe presque au complet

Le Fleury Loiret Handball est presque complet. Il ne manquera que l’ailière Eyatne Rizo. Christophe Cassan pourra compter sur une Alexandra Lacrabère en forme internationale. La béarnaise a fait forte impression ces deux dernières semaine, en Golden League, avec l’Equipe de France.