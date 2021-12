Le Fleury Loiret Handball attaque 2022 avec ambition malgré un début de championnat raté

Les vacances sont finies pour les handballeuses de Fleury-les-Aubrais. Après avoir repris l'entraînement mardi 28 décembre 2021, et après une longue trêve internationale, les Fleurissoises disputent un match amical jeudi 30 décembre à Issy-les-Moulineaux contre le Paris 92, actuellement 3ème du classement.

Objectif maintien !

Le Fleury Loiret Handball, lanterne rouge au classement, vit un début de saison compliqué en Ligue Butagaz Energie. Neuf matchs au compteur et autant de défaites, mais deux joueuses font leur retour dans l'effectif : Mélina Peillon (ailière droite), victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, et Mélissa Agathe (genou). Pour Sabine Guillien, présidente du Fleury Loiret Handball, les objectifs du club ne changent pas. "On a fixé l'objectif du maintien et d'être entre la 6e et la 13e place. Avec l'effectif que l'on dispose, on ne peut pas prétendre à être dans le haut du tableau. Aujourd'hui, le but est de rester dans ce championnat élite car les filles le méritent."

Les filles vont partir à la guerre

Ce serait également l'occasion de préparer l'avenir pour le club avec un nouveau centre de formation poursuit la présidente. "On a déjà de très bonnes joueuses dans le centre de formation et elles vont encore progresser."

Même si le club occupe la dernière place du classement, la route est encore longue pour Sabine Guillien. "Nous n'avons joué que 35% du championnat donc il reste du temps. C'est un nouveau championnat qui commence pour nous, les filles vont partir à la guerre avec les trois coachs." Pour elle, "aucun souci", le Fleury Loiret Handball va se battre jusqu'au bout pour accrocher le maintien.