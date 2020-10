Le joueuses du Fleury Loiret Handball s’inclinent 39-26 face à Metz

C'était un match attendu mais qui se solde par une défaite pour les joueuses du Fleury Loiret Handball. Elles ont été battues 39-26 par Metz, qu'elles recevaient au Palais des Sports d'Orléans ce mercredi soir pour la quatrième journée de la Ligue Butagaz Energie, la première division de handball féminin.

Les Panthères enregistrent ainsi leur deuxième défaite consécutive, après celle face à Plan de Cuques, dans les Bouches-du-Rhône, le 26 septembre dernier.

Les joueuses de Metz, elles, restent invaincues depuis le début du championnat : quatre matchs, quatre victoires. L'an dernier, elle ont terminé à la deuxième place du classement, derrière Brest.

Le début du match a été très difficile pour les Fleuryssoises. Metz a marqué son premier but seulement 33 secondes après le coup d’envoi du match et avait huit point d'avance sur Fleury pendant la quasi totalité de la rencontre. "Nous n'avons pas su être réguliers", confie l'entraîneur des Panthères, Christophe Cassan.

Les Panthères ont malgré tout pu compter sur leur capitaine, Alexandra Lacrabère, en grande forme. Elle et s’est largement démarquée en marquant 11 des 26 buts de son équipe. Mais à l'issue du match, déçue et en colère contre les arbitres, elle a poussé un coup de gueule.

La capitaine des Panthères estime qu'avec "une meilleure paire d'arbitres", elles auraient pu "rivaliser" avec Metz.

On n'a pas été bonnes, mais les arbitres ne l'ont pas été non plus.