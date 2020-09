Le Fleury Loiret Handball n'a plus de cas positifs au Covid-19 et va retrouver les terrains

Après deux cas de Covid-19 recensés au sein de l'effectif du Fleury Loiret Handball fin août, le club annonce qu'il n'y a désormais plus de cas. Le membre du staff et la joueuse ont été testés négatif et le club peut jouer son match de préparation ce mercredi soir face à la JDA Dijon à Auxerre.