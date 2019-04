Le futur président de la Chorale de Roanne n'arrivera finalement pas avant mars 2020

Alors que le derby retour du championnat de basket de Pro B entre la Chorale et Saint-Chamond a lieu ce vendredi 20h à la Halle Vacheresse de Roanne, en coulisses, le président Daniel Perez précise que son départ, annoncé le 11 mars dans le Débrief sur France Bleu Saint-Etienne Loire, est finalement retardé.

Ce départ n'aura finalement pas lieu avant, mars-avril 2020, le temps de finir de préparer la Chorale de Roanne à remonter en première division. Plusieurs chantiers sont en cours dans cette optique, à savoir changer les statuts du club, trouver de nouveaux investisseurs pour augmenter son budget mais aussi élire un nouveau président.

Parmi la short list de trois, quatre noms retenus par les dirigeants-investisseurs, il y a notamment celui de Nicolas Reveret. Le chef de cabinet du maire de Roanne, Yves Nicollin, et directeur commercial du bailleur social de la ville, Ophéor, reconnait qu'il est intéressé mais pas disposé à prendre la présidence du club pour le moment.

Je reconnais que ce poste m'intéresse. Je suis flatté qu'on pense à moi. Mais je ne suis pas prêt à m'investir aujourd'hui dans cette mission qui demande d'être totalement impliqué. J'ai un nouveau poste depuis environ un an qui me prend 80% de mon temps et je me suis engagé auprès du maire de Roanne, Yves Nicollin. Et puis, il y a ma famille qui passe en premier. En résumé, c'est un peu comme les trains en gare, si je loupe celui-là, je prendrai le prochain.