Le gardien né à Montpellier et formé au MHB Samir Bellahcene rejoint Kiel : "mon rêve de gosse."

Même s'il est attendu lundi à Kiel au nord de l'Allemagne, Samir Bellahcene le gardien de but de Dunkerque depuis cinq saisons a fait un crochet par Montpellier, où il est né, où vit sa famille, son frère Nassim joue au club de Frontignan, Montpellier où il a débuté le hand à 11ans au Montpellier Handball. Occasion de revenir sur cette incroyable opportunité qui l'amène à intégrer au moins pour un an, le prestigieux club allemand de Kiel. Il va remplacer le gardien numéro un de l'équipe de France Vincent Gerard qui lui même avait rejoint Kiel en début de saison, blessé aux adducteurs, il sera absent plusieurs mois.

"En fin de semaine dernière, je me réveille de la sieste et je vois que mon agent m'a appelé, je découvre le message où il m'explique que le club de Kiel l'a appelé ainsi que le président de Dunkerque." et tout est allé très vite, en un week end, le départ immédiat de Samir pour Kiel ( un prêt d'un an dans un premier temps) est acté.

Kiel c'est le club avec Montpellier qui m'a donné l'envie de faire du hand à haut niveau.

On parlera de destin peut être ou d'alignement de planètes ."c'est au retour d'un voyage à Kiel quand j'étais jeune que j'ai dit c'est cà que je veux faire plus tard." Au point d'ailleurs que Samir a commencé à l'époque à apprendre l'allemand, " je vais reprendre des cours, c'est important et c'est une marque de respect pur moi."

Au delà de la langue, c'est surtout une énorme opportunité pour celui qui a gouté au printemps à sa première sélection en équipe de France. Une étape de plus ? "j'espère que ce sera plus qu'une étape, j'y vais avec plein d'envie et je vais saisir l'opportunité à fond et on verra."

Samir Bellahcene va donc jouer la ligue des Champions mais pas dans la poule de Montpellier, dans celle du PSG. "Un objectif de plus qui est coché"

Il s'éloigne encore un peu plus géographiquement de sa famille, après Dunkerque c'est encore plus au nord , "je vais essayer de les faire venir, le plus souvent possible." A ses côtés, son frère Nassim qui joue à frontignan et son père, les yeux de l'ancien boxeur remplis de fierté, acquiescent.

Kiel possède le palmarès le plus important dans les trois compétitions d'Allemagne : 23 titres de champion d'Allemagne , 12 coupes d'Allemagne et 13 Supercoupes d'Allemagne . Il a également remporté huit coupes d'Europe : 4 fois la Ligue des champions (C1) (ainsi que 4 défaites en finale) et 4 fois la Coupe de l'EHF (C3) .

