Le GFCA Volley s'engage dans une nouvelle ère

Bonne nouvelle : le GFCA Volley pourra bien repartir pour une nouvelle saison au plus haut niveau professionnel. Malgré un budget qui passe de 1,4 million d'euros à 1,1 million d'euros, le club gazier se maintient à flot et prépare l'avenir, sur le long terme.

Une nouvelle ère démarre pour le GFCA Volley. Au fil de ces dernières années, le club dirigé par le Président Antoine Exiga avait placé la barre très haut : devenir champion de France ! Un objectif qu’il a frôlé à quelques reprises et notamment la saison dernière, avec tout de même au passage 2 coupes de France et une supercoupe remportées, mais la dure réalité du sport professionnel et surtout de ses ressources financières a rattrapé le club ajaccien. La subvention de la Collectivité de Corse ayant diminué, les dirigeants se retrouvent avec un budget à la baisse : 1,1 million d'euros au lieu d’1,4 million. Et qui dit moins de moyens dit ambitions à la baisse. Le GFCA Volley repartira donc bien pour une saison de plus au plus haut niveau (c’est d’ailleurs le seul corse à ce niveau aujourd’hui dans le milieu professionnel, tous sports confondus) mais en essayant de partir sur un nouveau modèle afin de se préparer un nouvel avenir et retrouver progressivement ses ambitions

Si quelques joueurs d’expérience évoluant dans des sélections internationales viendront renforcer le groupe, « l’avenir passera par les jeunes afin de s’inscrire dans la durée » concède Frédéric Ferrandez qui poursuit sa mission au poste d’entraineur. Deux jeunes insulaires sont ainsi intégrés à l’équipe : Paolo Aria (18 ans) formé au club et Clément Moracchini (19 ans), venu de Narbonne et qui côtoieront le pointu international Tunisien Ben Tarra (22 ans) où l’ancien sétois Axel Truhtchev (24 ans). « Des garçons qui possèdent un fort potentiel et une grande marge de progression pour constituer un groupe qui, je l’espère, va s’inscrire dans la durée » annonce, confiant, le coach gazier. Un avenir que le club prépare également avec son projet de création d’un centre de formation et l’engagement d’une réserve en N3. En attendant ce renouvellement, l'objectif premier pour cette année de transition sera donc de se maintenir en Ligue A, d’essayer à nouveau d’accrocher les play-offs et de faire un petit bout de chemin en Coupe d'Europe, tout en préparant cette nouvelle ère.

La reprise de l'entraînement pour le GFCA Volley est prévue le 2 septembre avec 3 tournois au programme et une tournée de sensibilisation dans l’île. Premier match du championnat de Ligue A au Palatinu le 15 octobre.