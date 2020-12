Le GFCA volley s’incline à domicile face à Narbonne

Encore une sale soirée pour le GFCA Volley. Dans leur antre du Palatinu, les rouges et bleus se sont inclinés 1 set à 3 en championnat de Ligue A, face à l’équipe de Narbonne.

D’abord menés deux sets à zéro (21/25 et 24/26), les gaziers ont remporté le troisième set (25/17) avant de craquer dans la toute fin de la quatrième manche (24/26).

« C’est le haut niveau, cela se joue sur des détails » commente Frédéric Ferrandez le coach du GFCA à l’issue de la rencontre. En effet, si les gaziers ont livré globalement une belle prestation, ils ont manqué de précision dans les moments clés. C’est ce qu’a tenu à souligner l’entraîneur gazier : « Malheureusement notre équipe est jeune face à cette belle équipe de Narbonne, et _nous n’avons pas su conclure les ballons importants dans les fins de sets_. Nos gars n’ont pas été récompensés, et c’est dommage, car j’ai vu de belles choses ce soir »

Le GFCA Volley toujours dernier

Avec ce nouveau revers, le GFCA volley compte désormais dix défaites en onze rencontres et reste dernier du classement avec six points. Une situation jugée inquiétante par Frédéric Ferrandez « Cela s’enchaîne… Moins nous avons de confiance, et plus nous faisons de fautes et il va falloir gommer cela rapidement. Je commence à avoir un petit peu peur. »

Lors de la prochaine journée du championnat de Ligue A, prévue mardi 8 décembre, le GFCA volley se déplace chez le leader Cannes. Un match très compliqué attend donc les gaziers, qui devraient toutefois pourvoir compter sur les retours de plusieurs blessés.