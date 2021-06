Le Grand Nancy Métropole Handball va fêter sa montée en Starligue place Stanislas

Un rendez-vous festif place Stanislas ce jeudi 10 juin. Le Grand Nancy Métropole Handball va fêter son accession en Starligue, acquise le week-end dernier à Créteil, place Stanislas.

Rendez-vous à 18 heures

Le club, qui retrouve l'élite après 18 saisons consécutives en deuxième division, donne rendez-vous à son public et à tous les passionnés de sport devant le balcon de l'hôtel de ville ce jeudi à 18 heures pour la cérémonie protocolaire. La Starligue est l'un des championnats les plus relevés au monde avec cette saison par exemple deux équipes participant au Final Four de la ligue des champions.