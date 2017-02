Le H ne s'arrête plus ! Victoire de Nantes contre Dunkerque dans une Trocardière pleine à craquer (27-23)

Devant 4500 supporters, le HBC Nantes n'a pas eu la maîtrise qu'on lui connaît, mais il est venu à bout d'une vaillante équipe de Dunkerque (27-23). C'est la 14ème victoire sur les 15 derniers matches du H !

Les hommes de Thierry Anti ont souffert , malgré les encouragements d'une Trocardière de Rezé à guichets fermés. Arnaud Siffert, le gardien du H et excellent en première mi-temps, s'attendait à une rencontre difficile : "C'était compliqué mais on le savait. Dunkerque c'est une équipe qui défend, qui défend rugueusement et qui prend son temps en attaque donc on savait que ça ne ferait pas un 36-32 à la fin". Effectivement, les Nantais ont dû cravacher pour venir à bout de la troupe de Patrick Cazal. A un petit quart d'heure de la fin, les deux formations étaient à égalité 20-20.

On a su compter sur les sorties de banc. Sur Jerko (Matulic) qui joue une seconde mais qui marque le pénalty alors qu'on n'était pas bien. Sur O'Bryan Nyateu qui jouait moins ces derniers temps et qui a trouvé des solutions en fin de match ou encore sur Cyril (Dumoulin) qui fait les deux arrêts qu'il faut en fin de match. C'est notre force cette année, on peut compter sur tout le monde !" - Arnaud Siffert, gardien du HBC Nantes

Le H s'en sort également grâce à l'apport de jeunes joueurs, à l'image de Dragan Pechmalbec. Du haut de ses 20 ans, le pivot d'origine Serbe par sa maman a inscrit deux buts et a beaucoup aidé en phase défensive. "Je suis là pour remplacer Senjamin Buric qui est blessé un mois. Je me sens bien dans cette équipe, j'ai l'impression d'être là depuis cinq ans alors que je suis arrivé l'été dernier. Dans un mois, je verrais si le coach fait encore appel à moi ou pas".

Le H, dans la roue du PSG, creuse l'écart avec Saint-Raphaël !

Après la victoire du weekend dernier en Ligue des Champions à Braga, au Portugal (34-29), les Nantais enchaînent. C'est leur 14ème victoire lors des 15 derniers matches. Une magnifique série qui comprend des succès à Montpellier (26-25) et surtout la leçon donnée au PSG fin décembre à la halle XXL (37-31). Le HBC Nantes est solidement installé à la deuxième place du championnat et grâce à ce succès contre Dunkerque ce jeudi soir, le H prend le large devant Saint-Raphaël, 3ème de Lidl Starligue tenu en échec à Aix-en-Provence (29-29). Le H compte désormais cinq points d'avance sur ses poursuivants !

Tout roule donc pour les Nantais, qualifié en 1/16è de Ligue des Champions contre les Espagnols de La Rioja et plus que jamais candidat au titre en D1 face au PSG. Prochain arrêt : Dijon vendredi 24 février prochain avec les 1/8ème de finale de Coupe de France.

En marge de la rencontre, le HBC Nantes, par l'intermédiaire de son président Gaël Pelletier, a également fait part d'un nouveau contrat équipementier. Le partenariat avec Hummel arrivant à terme, les Nantais seront désormais équipé de tenue Erima, une marque allemande. Le partenariat est signé pour une durée de cinq saisons. Le design du futur maillot est inconnu, "mais les couleurs resteront le jaune et le violet" assure le président nantais.