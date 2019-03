Le handballeur montpelliérain Vid Kavticnik signe à Aix-en-Provence

Son départ était acté depuis de nombreux mois. Comme pour Michaël Guigou, un autre joueur emblématique du club, le Montpellier Handball avait annoncé la non reconduction de son contrat en janvier dernier. Vid Kavticnik, 34 ans, jouera toujours en première division l'an prochain mais à Aix-en-Provence. L'ailier a signé pour une saison plus une en option. Le club l'a officiellement annoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux.

"Je suis très content de signer au PAUC. Il y a vraiment un super projet et une réelle ambition d’atteindre le plus haut niveau. De mon côté, je me sens bien et je veux pouvoir contribuer à l'évolution de l'équipe."