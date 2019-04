Le HBC Celles rêve d'un nouvel exploit à Brest en demi-finale de la Coupe de France

Celles-sur-Belle, France

"Pourquoi pas faire un nouvel exploit ? Pourquoi pas un 2e ?", lâchent en cœur Jessie Lepère et Lesly Briemant, deux joueuses du HBC Celles. Les handballeuses deux-sévriennes se préparent à leur demi-finale de Coupe de France ce samedi 6 avril à Brest. Les filles de Celles-sur-Belle sont la seule équipe de 2e division dans le dernier carré de cette compétition.

Elles veulent poursuivre l'aventure après avoir battu Toulon, une autre équipe de LFH, avec la manière en quart de finale la semaine dernière. "Brest, c'est une autre marche mais on est absolument pas défaitiste. On va y aller avec toute la mesure possible mais aussi toute l'ambition. La coupe de France, c'est un moyen de rêver, de se confronter aux meilleures et là on est pas loin de toucher les étoiles", fait remarquer Pablo Morel, l'entraîneur de Celles-sur-Belle.

Brest est une équipe qui va vouloir marquer son territoire, Pablo Morel, coach de Celles-sur-Belle

Le HBC Celles veut se concentrer sur ce qui a marché face à Toulon. "Mettre énormément d'énergie sur le plan défensif, les bouleverser un peu sur leurs intentions offensives", note Pablo Morel. "Après, les grosses équipes ont des obligations de résultats et peut être que la pression sera plus sur Brest que sur nous, on n'a rien à perdre", poursuit le coach.

Quand on regardera le score à la fin du match, soit on sautera de joie soit on pourra être fières de nous car on aura fait un beau parcours", Jessie Lepère, arrière du HBC Celles

Et puis, la force de Celles-sur-Belle, "c'est notre âme, notre équipe", explique l'arrière Jessie Lepère. Pour Leslie Briemant, jouer à l'extérieur n'est pas un problème. "C'est sûr que jouer à la maison avec le public ça aide mais jouer à Brest n'est pas un handicap. Au contraire il y en a même qui préfèrent car ils se mettent dans leur bulle", commente l'ailière.

Le club deux-sévrien pourra quand même compter sur ses supporters puisque deux bus sont affrétés spécialement pour l’événement. L'un des deux est déjà plein. Il reste une quinzaine de places dans le second. Contact : roselynemorisset@hotmail.fr ou 06.30.36.17.00