Le HBC Celles veut monter dans l'élite du handball

Celles-sur-Belle, France

Il va y avoir de l'ambiance ce samedi à l'Acclameur à Niort pour le premier gros choc de la saison en 2e division de handball féminin. Le HBC Celles se délocalise pour la réception de Plan-de-Cuques, concurrent direct à la montée en LFH, la première division.

Le club deux-sévrien ne cache pas ses ambitions pour cette saison. L'objectif : "c'est la montée", lance Frédéric Vignier, le président du HBC Celles. "Quand on est monté il y a trois ans un peu par accident, on a trouvé ça super donc on a qu'une envie c'est d'y retourner". Une montée dans l'élite que Celles-sur-Belle a loupé de peu la saison dernière. Saison marquée aussi par un superbe parcours en Coupe de France, jusqu'en demi-finale, avec des retombées sur les partenariats. "On est sur + 150.000 euros. C'est énorme sur un budget à 800.000 euros mais nécessaire pour envisager la suite avec des moyens", poursuit Frédéric Vignier.

On est le Guingamp du hand"

Le président du club pour qui Celles-sur-Belle est "le Guingamp du hand. Quand je vois tout ce qu'ils font autour des matches, c'est un club qui malgré les moyens minimes qu'ils ont tirent le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Nous c'est un peu ça aussi".

Les Celloises, en tout cas, démarrent bien ce championnat de 2e division avec trois victoires en trois matches. Face à Plan-de-Cuques ce samedi "ça va être une finale aller", estime l'entraîneur du HBC Celles Pablo Morel. "Les deux équipes sont invaincues. Plan-de-Cuques a été champion de France il y a deux ans", rappelle le coach pour qui de toute façon"on est condamnés à gagner tous les matches si on veut exister sur une montée. On doit se battre tous les jours et ne pas s'arrêter à une seule échéance".

Le coup d'envoi de la rencontre HBC Celles/Plan-de-Cuques est à 20h45 ce samedi. Plus de 2000 places ont déjà été vendues mais il en reste et il y aura aussi une billetterie sur place. Deux autres matches se joueront avant. A 16 heures, Prahecq/Marmande N3. A 18 heures l'équipe 2 de Celles-sur-Belle affrontera Grand Poitiers. Contact billetterie : 06.30.36.17.00 ou roselynemorisset@hotmail.fr