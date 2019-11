Le HBC Nantes candidat pour accueillir la finale à quatre du championnat d'Europe de hand

Le HBC Nantes a déposé sa candidature pour accueillir le "final four" de la Coupe d'Europe EHF de handball en mai prochain, après déjà deux précédents en 2013 et 2016.

Nantes, France

Après 2013 et 2016, le HBC Nantes voudrait bien accueillir un troisième "final four" de la Coupe d'Europe EHF en mai prochain. Le club de handball nantais vient de déposer sa candidature.

À la Hall XXL de la Beaujoire

Cette finale à quatre, sous forme de demi-finales, finale pour la troisième place et grande finale aura lieu le week end des 23 et 24 mai prochains. Après le palais des sports de Beaulieu en 2013 et la Trocardière de Rezé en 2016, le H propose cette fois la hall XXL du parc expo de la Beaujoire et ses 20.000 places.

Réponse à la fin du mois

Pour organiser cet événement, les Nantais sont en concurrence avec Berlin. On saura lequel des deux est choisi le 28 novembre, juste avant le tirage au sort du tour suivant de l'EHF.