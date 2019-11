Le HBC Nantes connait ses adversaires pour la phase de groupes de la Coupe EHF

Le HBC Nantes connait ses adversaires pour la phase de groupe de la Coupe EHF. Les protégés d'Alberto Entrerríos et de Grégory Cojean affronteront Magdebourg, Velenje et Ademar León, selon le tirage au sort effectué, ce jeudi, à Vienne (Autriche).

Nantes, France

Les handballeurs nantais iront en Allemagne, en Slovénie et en Espagne, dans le cadre de la phase de poules de la Coupe EHF. Le tirage au sort de la petite coupe d'Europe effectué, ce jeudi à Vienne en Autriche a désigné Velenje, Magdebourg et Ademar León comme futurs adversaires du HBC Nantes. Les six matchs se dérouleront du 8 février au 29 mars prochain.

Le HBC Nantes, double finaliste de la compétition

Le HBC Nantes affrontera une vieille connaissance européenne cet hiver. Les pensionnaires de la H Arena défieront le SC Magdebourg - actuel septième du championnat allemand, une équipe que les Nantais avaient déjà affrontée lors de la phase de poule de la saison 2012/2013, en Coupe EHF. Et si les joueurs, à l'époque entraînés par Thierry Anti, avaient accroché le match nul à l'extérieur (26-26), ils s'étaient en revanche inclinés à domicile (27-20). Cette nouvelle épopée européenne, sera également l'occasion pour Alberto Entrerrios de à revenir à León - actuellement deuxième du championnat espagnol, dans le club de ses débuts.

Jamais titrés mais finalistes à deux reprises, en 2013 et 2016, les coéquipiers de Rock Féliho se qualifieront d'office pour les phases à élimination directe de la compétition s'ils terminent premiers de leur groupe. Dans le cas où ils finissent à la deuxième place de leur poule, les handballeurs nantais devront se classer parmi les trois meilleures équipes à cette place.

Quatrièmes du dernier championnat, les joueurs du H n'ont pas réussi à se qualifier une nouvelle fois en Ligue des Champions, après trois participations consécutives. Ils ont cependant réussi à atteindre les phases de poule de la petite coupe d'Europe, la semaine dernière, après avoir disposé des Norvégiens d'Arendal (30-29 au match aller à la H Arena et 30-30 au retour), lors du troisième tour de qualification.