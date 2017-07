Le HBC Nantes a entamé sa préparation

Les handballeurs nantais ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine, à la salle sportive métropolitaine. Stage, tournois et matches amicaux sont au programme des six prochaines semaines, avant le trophée des champions qui marquera le début de la saison.

Les vacances se sont terminées dimanche pour les joueurs du HBC Nantes. L'entraîneur Thierry Anti disposait d'un effectif quasiment au complet pour la reprise lundi. Seuls manquaient à l'appel, Romain Lagarde et Dragan Pechmalbec, deux joueurs qui participent avec l'équipe de France au mondial des moins de 21 ans en Algérie. "L'effectif n'a pratiquement pas changé et c'est bien parce que le jeu va rester le même, explique Thierry Anti. C'est plus facile à gérer que lorsqu'il faut reconstruire totalement un groupe. Là les choses sont établies."

L'effectif 2017*2018 du HBC Nantes à l'entraînement - Kévin Morin, HBC Nantes

"Les recrues vont devoir s'intégrer au groupe prévient Anti. Deux jeunes joueurs (l'ailier gauche et ex-Dunkerquois Julian Emonet et l'arrière gauche hongrois Rudolf Faluvegi) qui ont envie de prouver et qu'il va falloir canaliser, et un joueur en fin de carrière (l'arrière droit macédonien Kiril Lazarov) qui est très professionnel et qui se prépare à sa façon tout seul. On va juste essayer de trouver leur meilleure place dans l'équipe pour qu'elle progresse."

Entraînement dans la bonne humeur pour les joueurs du HBC Nantes - Kévin Morin, HBC Nantes

La préparation a été calquée sur celle de l'an dernier : "Au delà de la remise en route technique et physique, on a 9 matches pour se préparer au gros programme de la mi- septembre, détaille l'entraîneur du H. Des adversaires français et étrangers, un stage en Allemagne, une coupure dans la préparation, deux tournois en Bretagne avant le trophée des champions le premier week-end de septembre. c'est presque un copié-collé de la saison dernière." Un programme qui avait plutôt bien réussi au HBC Nantes, 2ème de la Lidl Starligue, vainqueur de la coupe de France et éliminé de la ligue des champions en 8ème de finale par le PSG.

Merci M. Denoueix, et à bientôt ! 😎⚽️ pic.twitter.com/mHz3g3nKEz — HBCNantes (@HBCNantes) July 25, 2017

Pour cette reprise, Thierry Anti a préparé un programme physique volontairement varié pour ces joueurs : du football mardi avec l'ancien entraîneur du FC Nantes Raynald Denoueix; du volley jeudi sous la direction de l'entraîneur du Volley Ball Nantes, Sylvain Quinquis; du basket et du golf vendredi à Pornic et même de la boxe française la semaine prochaine avec la Nantaise Laure Iacono, ancienne championne du monde de la spécialité.

Le programme de la préparation estivale

24 juillet : Reprise de l'entraînement

7 au 14 août : Stage de préparation à Ehingen en Allemagne et Sparkassen Cup (12 et 13 août) avec Füchse Berlin, Göppingen, Stuttgart, RK Zagreb et Veszpém

19 et 20 août : Trophée Morbi'hand à Vannes avec Holstebro, Silkeborg et Cesson

25 et 26 août : Challenge Chrsitophe Caraty à Brest avec St-Raphaël, Nîmes et Dunkerque

1er et 2 septembre : Trophée des champions à Rouen avec Montpellier, St Raphaël et le PSG