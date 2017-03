"Le HBC Nantes est devenu le club à battre et à abattre" - Thierry Anti

Le HBC Nantes joue chez le voisin, Cesson, ce mercredi soir en championnat. Les handballeurs nantais vont tenter de décrocher leur dix-huitième victoire d'affilées, toutes compétitions confondues.

Le HBC Nantes fait tomber ses adversaires les uns après les autres. S'il gagne chez le voisine, Cesson, ce mercredi soir pour la dix-huitième journée de championnat, ce sera son dix-huitième succès d'affilé, toutes compétitions confondues. Et c'est largement faisable puisque les handballeurs nantais sont deuxièmes de D1 et Cesson douzièmes et premier non-relégable (le club reste sur un succès face à Nîmes). Le H, lui, n'a perdu qu'une seule fois en championnat cette saison pour un match nul et donc 15 victoires !

Cesson a toujours envie de briller contre Nantes

Si vous ajoutez à ça sa très belle qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le H devient le club à abattre pour son entraîneur, Thierry Anti : "à battre et à abattre ! Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de club, aujourd'hui, qui prennent la réussite du HBC Nantes en exemple pour essayer de suivre le même chemin". Alors il s'attend à un match avec beaucoup d'agressivité face à Cesson. "En plus, il y a toujours un peu plus pour eux que pour nous cette notion de derby. Cesson a toujours envie de briller contre Nantes. Nous, on prend Cesson comme un adversaire comme les autres, tout simplement. Par contre, on sait qu'ils sont très difficiles à jouer chez eux. L'année dernier, on avait perdu deux fois. Donc, on sait très bien que ça va être un match compliqué".

D'ailleurs, les Cessonnais sont à fond sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus que le H pour qui la priorité sur le web, c'est plutôt la Ligue des champions.

La rencontre est à 20h à Cesson. Ce sera le centième match en D1 pour l'arrière nantais Théo Derot.