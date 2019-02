Le HBC Nantes qualifié pour les huitièmes de finale de ligue des champions après sa victoire à Skjern

Nantes, France

Le H est venu à bout des Danois de Skjern après un match de ligue des champions disputé (34-32) ce dimanche 17 février.

Une victoire arrachée en fin de match

Le début de match est poussif : après quatre minutes de jeu, les Nantais sont menés 4-0. Un temps mort et une mi-temps plus tard, les voilà revenus à deux buts (17-15). "Je n'ai pas compris ce très mauvais début de match, avoue le coach Thierry Anti. On a tout de suite mis l'équipe locale en confiance." Ce n'est qu'à la 50ème minute de jeu que le H passe devant (28-27) pour enfin gagner grâce à son banc.

À quatre points du septième

Il ne reste plus que deux matchs de poule après cette douzième journée et le HBC Nantes, quatrième avec 11 points, prend de la distance sur ses concurrents du bas de tableau : Zaporozhye (9 points), Skjern (6 points) mais surtout Cejle (7 points), qui ne peut plus revenir sur le H grâce à la différence de but.

Les Nantais sont à la lutte en milieu de tableau avec Flensburg (12 points) et Zagreb (10 points).